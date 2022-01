Luto en la TV: Muere querida actriz de 'Yo soy Betty, la Fea' y revelan cuál era su última voluntad

Medellín, Colombia.- De nueva cuenta la televisión se encuentra de luto pues este lunes 31 de enero se informó sobre la muerte de una querida actriz colombiana que participó en exitosos proyectos como Yo soy Betty, la Fea y Café con aroma de mujer.

Se trata de la reconocida intérprete Dora Cadavid, quien es recordada por su papel de 'Inesita' en la novela que narra la vida de 'Beatriz Pinzón Solano' y su paso por la empresa Ecomoda.

Otras de las producciones de la pantalla chica en las que trabajó la originaria de Medellín fueron Romeo y buseta, Café con aroma de mujer, Mujeres asesinas y La niña. Mientras que en el cine destacó por su papel de la 'Madre Superiora' en la cinta El amor en los tiempos del cólera (2007).

Dora, quien gracias a su voz también destacó como cantante y locutora de radio, decidió irse a vivir a un asilo de ancianos en los últimos años.

Luego de la muerte de su hijo, Moisés Cadavid, en 2012 había estado viajando junto a su nuera y nieta, pero creyó que ya era necesario parar y no quiso sacrificar a su familia, por ello pidió que la dejaran vivir sola pero prefirieron internarla en una casa de retiro, donde habría pasado sus últimos días.

Estábamos viviendo en La Calera y empezamos luego a viajar por todo Colombia y cuando ya llegamos a un destino final, creo que era Cúcuta, yo le dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola. Tú sabes que uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie", expresó la intérprete.

Cadavid tenía 84 años al momento de perder la vida y hasta el momento no se han revelado detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Cabe resaltar que en una vieja entrevista la actriz abrió su corazón y confesó su última voluntad. Ella explicó que aunque no le tenía miedo a la muerte, quería que su partida fuera tranquila mientras ella dormía.

No es que no le tema, le tengo mucho respeto. Y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y yo no me dé cuenta, porque a lo mejor me le devuelvo la mitad", expresó.