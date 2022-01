Luto en Televisa: Devastado, Raúl Araiza da trágica noticia en vivo sobre querido conductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- Conductores del programa Hoy se visten de luto con el sensible fallecimiento del padre de uno de los integrantes del matutino más queridos por el público.

Así lo anunció el conductor Raúl 'El Negro' Araiza, quien en pleno programa en vivo decidió dedicarle unas palabras a uno de sus compañeros en el matutino, quien lleva años en Televisa divirtiendo al público con su carisma y buen humor.

Se trata del comediante Hugo Alcántara, mejor conocido por su polémico personaje 'El Indio Brayan', quien anunció hace unas horas la muerte de su padre con un desgarrador mensaje:

Donde estás ahora no hay enfermedad, ya no sufres, ya estás entero, ya eres libre, y si eso implica sentir este dolor tan grande no me importa quemarme por dentro, vale la pena papá! Gracias por todo! Te amo con todo mi corazón!".