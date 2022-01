Tras 36 años en Televisa y hundirse en drogas, galán de novelas anuncia su retiro en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico actor y empresario, quien dejó las telenovelas de Televisa y se dedicó a su faceta de empresario, da tremendas declaraciones al programa Hoy y confirma su retiro.

Se trata de Roberto Palazuelos, quien celebra su cumpleaños número 55 este lunes 31 de enero y en el matutino de Televisa lo festejaron en grande, por lo que él compartió cuál sería su mejor regalo.

Este lunes 31 de enero el actor y empresario cumplió 55 años de vida, por lo que dio una entrevista exclusiva a Hoy luego de haber estado en Venga la Alegría hace unos años.

A pesar de que sus colegas pensaban que el ahora político estaba fuera de la CDMX, el llamado 'Diamante negro' reveló el motivo por el que se encuentra en este lugar en un día tan importante.

A través de una llamada, el ahora candidato a gobernador por Quintana Roo comentó:

Estoy aquí en la Ciudad de México, voy ahorita a la cita de mi visa a la Embajada Americana, ¡por fin!, y luego voy a comer con mi papá y voy a andar aquí por la ciudad, pero ¡qué gusto me da saludarlos!".

Al ser cuestionado por la edad que cumplía, Palazuelos únicamente habló de sus deseos de lograr el triunfo en las próximas elecciones, confirmando su retiro de la farándula.

Eso no se dice, pero sabes cuál es mi regalote que me dio Dios de cumpleaños… que voy a gobernar Quintana Roo, así que eso me trae vuelto (loco) de felicidad y estoy muy, muy contento la verdad", manifestó.