Adiós Televisa: Ejecutivos vetan a Galilea Montijo de 'Hoy' y presentan a su reemplazo de TV Azteca

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien renunció a TV Azteca hace unos meses, firma contrato con Televisa y reportan que es quien reemplazará a Galilea Montijo en el programa Hoy.

Se trata de Carmen Muñoz, quien tras dejar repentinamente Al Extremo anunció que dejaba las filas de TV Azteca. Pati Chapoy anunció en Ventaneando que Carmen había decidido no renovar contrato con el Ajusco luego de 5 años ahí.

La titular de Ventaneando lamentó la decisión de Carmen, aunque la conductora aseguró entonces que no tenía proyectos en Televisa por el momento y lo que buscaba era dedicarse un tiempo a su familia.

Se le preguntó si ya tenía un ofrecimiento, y la respuesta fue: 'el día de hoy no, mañana no sé'", dijo Chapoy.

Tras especulaciones sobre si se integraría o no a las filas de Televisa y al programa Hoy, este lunes se confirmó que Carmen ya firmó contrato con Televisa a solo semanas de dejar programa el Ajusco.

Como se recordará, Muñoz ya había trabajado en Televisa pues estuvo en el programa Nuestra Casa entre el 2002 y el 2006, donde compartió créditos con los conductores Coque Muñiz, Talina Fernández, Mariana Levy, Raquel Bigorra y Claudia Lizaldi.

Muñoz aseguró en la entrevista que aún no sabe qué proyecto le ofrecerán en Televisa y descartó los rumores que apuntan a que se integraría al elenco del matutino Hoy.

No hay nada en concreto, o sea, no tenemos nada en específico; sí se ha especulado mucho, pero ni siquiera hemos tocado el tema de 'Hoy'. Creo que vendrán otras cosas para mí", añadió.

Sin embargo, otras fuentes tienen una versión distinta. La periodista Angélica Palacios, en su programa Suéltalo Aquí de Multimedia 7, dijo que ejecutivos de la empresa de San Ángel definitivamente la quieren para el matutino para "refrescar el formato".

Les quiero compartir, me estoy enterando que a Carmen Muñoz la quieren para el programa 'Hoy'. Ella dice que no y que hay muchos rumores pero lo que es una realidad es que a Carmen sí la quieren en 'Hoy' porque quieren refrescar el formato".

Según Angélica, Carmen entraría para que otros conductores salgan, una de ellas siendo Tania Rincón, quien dejó Venga la Alegría por Televisa: "Todo parece indicar que Tania Rincón, quien era de TV Azteca, no ha dado los resultados que esperaban y no ha fluido con el público".

Sin embargo, Angélica aseguró que Carmen presuntamente entraría en lugar de Galilea Montijo al matutino, ya que la tapatía ya no quiere estar en la emisión, asegurando que ella querría ya otro proyecto pues lleva años en donde mismo.

Carmen Muñoz no nada más le hará 'con permiso' a Tania Rincón sino que, extraoficialmente, a Carmen en efecto la están considerando para 'Hoy' pero ella no lo ha confirmado porque la empresa se está cocinando cómo moverán las piezas porque Galilea Montijo, ella definitivo, y si no es verdad que me desmientan, la realidad es que Carmen Muñoz entraría en el lugar de Galilea porque ella quiere tener una superación como conductora".