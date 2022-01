Adiós Televisa: Tras 'pleito' con Escalona, Tania Rincón se harta y renuncia en vivo a 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace unos momentos la famosa conductora michoacana Tania Rincón mostró su molestia por la actitud "mala leche" de algunos de sus compañeros de Hoy y renunció al exitoso programa de forma repentina.

Como se sabe, la originaria de La Piedad entró al elenco estelar del matutino desde el pasado mes de octubre y desde entonces ha surgido la versión de que no tiene una buena relación con su colega Andrea Escalona. Decenas de televidentes acusan a la hija de la productora Magda Rodríguez de tener una actitud "pesada" con su compañera.

Aunque Tania ha reiterado que no tiene ningún pleito con la sobrina de Andrea Rodríguez Doria, la mañana de este martes 4 de noviembre sí se molestó con la actitud que tomó ella y otros de los conductores y prefirió dejar el programa en plena transmisión en vivo.

Mientras jugaban en la dinámica Pásale al Pizarrón, Escalona reclamó que Tania hizo "trampa" para ganar el punto y le pidió al juez, Yurem Rojas, que la amonestara y este le sacó la tarjeta amarilla y luego la roja.

¡No! ¡no! con trampitas no, con trampitas no nena, ¡no! que pasen la repetición, hizo trampa", gritó Andreita.

Por su parte, Yurem añadió: "Eso está mal, mira (tarjeta), expulsión para Tania". Mientras que 'La Rincón' de inmediato se defendió y en tono sarcástico dijo que sus compañeros estaban muy pesados y se fue del foro:

Pues no hagan trampa... no no no, mala actitud", añadió Escalona.