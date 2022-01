"Como para cometerte a diario": Angelique Boyer manda tremendo mensaje a Sebastián Rulli

Comparta este artículo

Todos Santos, California Sur.- Durante las últimas dos semanas, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han pasado unas románticas vacaciones en Todos Santos, Baja California Sur, desde donde el actor deseó un feliz año 2022, con un mensaje motivador, pero toda la atención se la robó Angelique Boyer con tremenda declaración.

Resulta ser que el protagonista de Vencer el Pasado, Lo que la vida me robó y Teresa, compartió una espectacular imagen de él mismo surfeando en las playas de Todos Santos, mientras mandaba un pensamiento motivador para comenzar el año 2022 con una actitud positiva.

Y ahora... a surfear este 2022 con la mejor actitud. No dejes pasar la ola. A darle con todo." Escribió el actor.

Por su parte, la protagonista de Tres Veces Ana, Abismo de Pasión y Amar a Muerte, Angelique Boyer, no dejó pasar la oportunidad y respondió con revelador mensaje al pensamiento refelxivo de su amado novio.

Me gustas como recalentado... ¡cómo para cometerte a diario! Con todo mi vida, eres el mejor." escribió la actriz.

Como era de esperarse, el mensaje no pasó por desapercibido para Rulli, quien no perdió la oportunidad para responderle a su amada novia: "Me haces reír mucho con tus ocurrencias. Te amo".

Parece ser que este año, Angelique Boyer se tomará unas merecidas vacaciones del mundo de las telenovelas, mientras que Rulli comenzará con las grabaciones del remake de Los Ricos También Lloran.

Fuentes: Instagram @sebastianrulli