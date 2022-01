Se transformó en mujer: Tras perder exclusividad y casi morir, galán de novelas vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien se transformó en mujer para un personaje y enfrentó una polémica ruptura con la madre de su hijo, regresa a las telenovelas en un nuevo papel este 2022.

Se trata del histrión argentino-boricua Julián Gil, quien mantuvo una sonada relación con la también actriz Marjorie de Sousa, misma que terminó en pleito luego de procrear juntos a su hijo Matías.

Desde 2016, ambos artistas han mantenido un intenso pleito mediático y legal por la custodia del pequeño y en repetidas ocasiones el actor ha aprovechado las cámaras para rogar que se le permita ver al niño.

Como se recordará, el actor hace unos meses compartió en entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca que en su lucha contra el Covid-19, se vio tan mal que pensó que iba a morir.

Pensé en la muerte. El primer día me dio todo, me dio fiebre, me bajó la oxigenación y la presión. No podía moverme de mi sala al baño, tuve que llamar a la ambulancia. Todos los síntomas me dieron de golpe".