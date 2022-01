Sola y divorciada: Tras dejar Televisa y llegar a TV Azteca, actriz se va de México y vive infierno

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien laboró por años en Televisa con exitosos proyectos y hace poco estuvo en TV Azteca, abandonó México desde hace un tiempo para irse a trabajar a Telemundo y se enfrentó a una difícil situación que la hizo estar alejada de su hijo por más de un año.

Se trata de la también modelo Gaby Rami´rez, quien saltó a la fama luego de conducir el programa de concursos A La Cachi Cachi Porra en Canal Once y tras debutar en la actuación con la exitosa telenovela María la del Barrio.

Otro de los proyectos también muy conocidos de la artista fue haber trabajado por años en TV de Noche de Canal 4 al lado de Coque Muñiz, Raquel Bigorra y más artistas.

Luego de su debut, Televisa le siguió dando oportunidades a Gaby y la incluyó en telenovelas como Mujer de Madera, Fuego en la Sangre, Hasta que el dinero nos separe, y en unitarios como Como Dice el Dicho.

De hecho, ella protagonizó uno de los capítulos con mayor rating en la historia del programa, el cual llevaba el título de La Conciencia Vale mas que Mil Testigos y que salió al aire en 2014.

Hace unos meses, la guapa modelo apareció en las instalaciones de la empresa del Ajusco pues fue conductora invitada del programa Arriba la tarde, el cual se transmitía a través del canal A+, sin embargo, no fue contratada de fijo.

Actualmente Ramírez radica en Miami y en una entrevista exclusiva con la revista TVNotas detalló que actualmente trabaja para Telemundo. Desafortunadamente, no todo ha sido miel sobre hojuelas para ella y durante esta misma platica confesó el infierno que vivió hace unos meses.

La exintegrante de Estudio 2 de Estrella TV confesó que por meses estuvo alejada de su hijo Miles debido a que tomó la decisión de mandarlo a vivir a Australia con su padre Nickolas Ptk, de quien ya se separó, pues no quería que se contagiara de Covid-19.

Con todo el dolor de mi corazón y preocupada por lo que le pudiera pasar, le llamé y le dije que si se podía llevar a Miles para que estuviera protegido... A los seis meses lejos de él yo ya no aguantaba, le pedí a Nickolas que me lo trajera y resultó que ellos ya no podían salir", contó.

Sin embargo, el hombre se negaba a traerlo de vuelta cuando ella se lo pidió y fue hasta el pasado mes de noviembre que se pudo reencontrar con él.

Me dijo que se lo iba a quedar porque, aunque yo tengo su custodia física y legal, ésta se podía perder porque no estuvo conmigo más de seis meses... No dejé de insistirle que me lo regresara; fue una pesadilla, cada 'no' de su parte me llenaba de angustia", relató.