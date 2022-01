Tenía cáncer: Tras pedir limosna para vivir, actriz de Televisa da trágica noticia ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Diana Golden, quien actualmente no tiene ningún proyecto en Televisa tras estar durante 31 años en las telenovelas, da una trágica noticia y se viste de luto.

Como se recordará, la exesposa de Alfredo Adame causó polémica en plena pandemia por Covid-19 al ser captada pidiendo ayuda económica en forma de despensa luego de quedarse sin ingresos tras meses de desempleo.

Bendito sea Dios, agradezco mucho la ayuda que nos han brindado tanto la ANDI como la ANDA por que sino, no sé cómo hubiera podido sobrevivir. Pena es robar y que te cachen, además es deliciosa la comida. Tengo cuatro meses sin trabajar al igual que todos los actores", dijo entonces.

Ahora, la actriz quien hace unos meses participó en la serie de TV Azteca Un día para vivir, se ahogó en llanto al contar el duro momento que pasa actualmente tras perder a su compañera a causa del cáncer.

A través de redes sociales, escribió que está de luto por la partida de su amada perrita llamada Malka.

Mi amada Malka, mi reina partió hoy al cielo de los perritos que es el mismo nuestro... la amé con toda mi alma hasta que hoy partió.... El cáncer no la dejo vivir. En paz descanse mi hermosa Malka...... Baruj Dayan a emet.... Estoy muy triste por su partida o trascendencia. #amoalosanimales #amoalosperros".

La actriz colombiana se dijo sumamente devastada tras la pérdida de su perrita y añadió: "Descansa en paz mi niña hermosa.... Ay Dios.... Cómo duele".

Además, poco antes de su muerte, Golden contó para Chisme No Like que ya no quería verla sufrir más y planeaba dormirla. Ahogada en llanto, mencionó:

Tienen que dormir a mi perrita, que está invadida de cáncer y ya no quiso comer y está muy mal, entonces estoy aquí llorando, el jueves me voy de vacaciones y estoy esperando al veterinario para que la cheque y la duerma de una vez".

Como se recordará, Golden confesó hace unos meses a Ventaneando que ya tiene todo listo para su muerte, incluso comentó cómo le gustaría morir, dejando en shock a todos.

La actriz confesó que le gustaría pasar a mejor vida en un pueblito de México y tal como lo hizo la diva mexicana María Félix. Además compartió que ya tiene hasta su testamento en orden.

Me quiero morir como mi mamá o como 'La Doña', el día de su cumpleaños, dormida en su cama (...) Tengo todo arreglado, todo está para mi sobrino Alejandro que vive en Miami, hijo de mi hermano mayor que ya falleció".

