Tras 10 años en TV Azteca y veto de 'Hoy', protagonista traiciona a Televisa y se une a Chapoy

Ciudad de México.- Una polémica actriz de TV Azteca, quien renunció a su contrato de exclusividad luego de 10 años en sus filas y fue humillada en el programa Hoy tras estar en Televisa, llega a Ventaneando y se une a Pati Chapoy.

Se trata de la polémica actriz e influencer Bárbara de Regil, quien en febrero del 2021 anunció que optó por renunciar a su exclusividad con el Ajusco para probar suerte en Telemundo, donde protagonizó Parientes a la fuerza.

Sin embargo, trascendió que el proyecto resultó un fracaso al no lograr la audiencia deseada, por lo que el canal de YouTube de Chacaleo aseguró que TV Azteca y Televisa le habían impuesto a la influencer una especie de veto por sus tropiezos televisivos.

Mientras en TV Azteca la ven con recelo pues renunció a esa televisora para irse a Telemundo, en Televisa la han visto haciendo gestiones para su fichaje pero luego de que exhibieran su nuevo fracaso, ahora en San Ángel se están pensando dos veces su posible contratación", señalaron.

Como se recordará, la mexicana fue brutalmente humillada en el programa Hoy por las conductoras titulares Galilea Montijo y Andrea Legarreta, además del resto del elenco, quienes hicieron bromas sobre la proteína que vende.

Aunque se dijo que ya ni Televisa ni el Ajusco la querría en sus filas, luego del rechazo que enfrentó de parte de las conductoras del matutino, se rumora que la empresa de San Ángel querrían que firmara exclusividad con ellos.

En medio de estas especulaciones, Bárbara acudió al programa Ventaneando, conducido por la titular Pati Chapoy, para hablar sobre las polémicas que ha enfrentado en redes sociales con otras personalidades, y que la han llevado a estar en boca de todos.

La protagonista de la serie Rosario Tijeras, fue cuestionada por las diferencias que sostuvo en su momento con la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop y con la actriz Gala Montes.

Vamos a desglosar a estas dos muchachas, la primera, yo a ella le escribí para ofrecerle mi proteína, (me dice) 'claro, por supuesto, tráemela', y yo '¡ay!, ¡muchísimas gracias!, ¡te va a encantar'. Después le escribo '¿oye, que te pareció?, pruébala así', (y me contesta) 'sí, la verdad es que me encantó, está buenísima, no me inflamó, pero no la puedo subir porque yo estoy con otra marca y no sé qué'", contó Bárbara.

Acto seguido, De Regil explicó su molestia con Yoseline: "Cuando a mí me habla alguien y me dice 'te quiero mandar una marca de chamarras, y yo te lo acepto, es porque yo te voy a regalar publicidad, sino te digo 'mejor te la compro, no te la puedo aceptar porque...', entonces yo le escribí 'me hubieras avisado, solo tengo 5 proteínas para dar al mes y pues bueno'. Fer (mi marido) me dijo 'no le hubieras dicho nada', y yo no me puedo quedar callada porque si le dije: 'me hubieras avisado', eso fue lo que ventaneo, y cuando hizo el video de mí, nos seguíamos, le puse '¡wow!, ¡qué fuerte que hayas usado un mensaje tan privado para hacer un video tan ruidoso, me encantaría hablar de ti como tú lo haces de mí, pero no puedo porque no te conozco', y ese mensaje lo uso y dijo '¡qué loca!, me acaba de escribir', y yo, ¡pobre chava, seguramente está usando eso (para crear contenido fuerte)'".

Posteriormente, se refirió a la guerra de declaraciones que sostuvo con su colega Gala Montes, quien protagonizó recientemente Diseñando tu amor en Televisa.

Y la segunda chica, Gala Montes, yo con ella hice una novela hace mucho tiempo, como he hecho muchos proyectos, no la conozco, de ‘hola y adiós’ (nada más), yo no entiendo por qué tanto odio en mi contra, o sea, no sé de dónde viene. Quiero pensarlo (que es envidia), porque yo no entiendo de dónde tanto odio en mi contra".

"Yo sí creo que el día que alguien suba algo y yo salga y diga y haga y mencione 'es que mi mamá tiene cáncer', mi mamá también tuvo cáncer, y muy fuerte, vivimos con el cáncer de mi mamá 10 años, pero no sé qué tiene qué ver (...) de hecho este domingo voy a ir a un hospital, ya lo subiré (a las redes), y lo subo no porque diga 'miren lo que estoy haciendo', lo subo porque si yo tengo el poder de usar mis redes para motivar a que alguien más haga algo por alguien, lo voy a seguir haciendo".

A pesar de sus diferencias luego de que Gala la criticara por hablar de la muerte de su mascota acusando a una fumigadora de haberla envenenado, Bárbara terminó enviándole sus mejores deseos.

Eso es muy chistoso, porque dije '¿qué busca en mí?, ¿busca que le conteste?, eso no lo voy a hacer', pero bueno, ya lo estoy haciendo; pero 'te deseo todo el bien del mundo y que trabajes mucho y que seas muy feliz'".

Cambiando radicalmente de tema, la también estrella de las redes sociales reveló que entre sus planes de este 2022 se encuentra el convertirse en madre.

¡Dios, escúchalo!... ¡Claro, subo las patitas!... estoy en esas, no sé si es estrés o qué sea, pero estoy en esas… ¡universo!, ¡Dios!, ¡escuchen!".

Finalmente, ante los comentarios de Pedro Sola sobre su negativa a que vuelva a ser madre, la actriz replicó: "Mira Pedro, yo he sido mamá la mitad de mi vida, yo no sé hacer otra cosa, yo recuerdo desde siempre que me han felicitado el 10 de mayo".

