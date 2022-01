Adiós TV Azteca: Tras estar en la cárcel, Televisa quita veto a polémico actor y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico actor y cantante, quien estuvo preso hace una década y fue vetado de Televisa por esta delicada situación, abandonó TV Azteca y recientemente llegó al programa Hoy para dar una fuerte noticia.

Se trata del reconocido artista Kalimba, quien sufrió un supuesto veto de San Ángel en el 2011 luego de que unirse a la empresa del Ajusco como juez del reality show México tiene talento.

Además en esa misma época el exintegrante de OV7 estuvo en prisión durante varios días luego de ser aprehendido y llevado a Chetumal donde lo acusaron por el delito de violación de una menor de edad.

Aunque el actor de Chiquilladas fue puesto en libertad por falta de pruebas al poco tiempo, el proceso judicial no ha terminado ya que esta decisión fue apelada por la parte denunciante.

Durante la mañana de ayer martes 4 de enero, el intérprete de Tocando fondo brindó una entrevista exclusiva al matutino de Las Estrellas en la que contó que sus deseos para este 2022 son encontrar el amor y también formar una familia.

Kalimba explicó en la plática con reporteros de Hoy que está consciente de que ya es padre, sin embargo, dijo que quiere tener más hijos con los que pueda convivir a diario pues ya desea establecerse con una pareja.

Me gustaría tener uno o dos hijos más, también casarme, vivir esa parte y esa experiencia que no me ha pasado. He tenido dos hijos pero de lejitos, los amo cuando están conmigo, pero la mayor parte del tiempo están con sus mamás, entonces quiero esa parte", añadió.