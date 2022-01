"Casi me arrepiento": Paul Stanley impacta a Televisa al hablar de su pedida de matrimonio en París

Comparta este artículo

París, Francia.- El querido y carismático conductor Paul Stanley realizó un enlace en vivo al programa Hoy para compartir todos los detalles de su romántica pedida de matrimonio en París, Francia, junto a su ahora prometida, Joely Bernat.

Para celebrar la llegada del Año Nuevo, el hijo del fallecido Paco Stanley se hizo de valor y accedió a darle el anillo de compromiso a su guapísima novia, sin embargo, no habían contado nada y esta mañana de miércoles lo hicieron en exclusiva con el matutino de Televisa.

Stanley y su prometida continúan de vacaciones pero hicieron una pausa en su paseo por el Palacio de Luxemburgo y a través de una videollamada contaron de cómo fue el esperado momento.

Me costó mucho trabajo, me hice popó en mis... estuve a punto de arrepentirme, a parte porque traía el anillo guardado en una zona que no les quiero contar", dijo Paul.

Sin pelos en la lengua, el conductor contó que tuvo que guardarse la caja con la argolla en su ropa interior para que su novia no descubriera nada.

Joely por su parte también reafirmó que Paul estaba sumamente nervioso y 'raro' antes de entregarle el anillo y resaltó que se encuentra muy emocionada por este gran paso.

Estoy muy emocionada, la verdad todavía no lo puedo creer, él estaba muy nervioso, fue un momento muy extraño esa noche, no me pelaba, se iba muy lejos y yo '¿qué le pasa?' pero pues era eso", explicó la edecán de Me caigo de risa.

Cabe resaltar que 'El Nene' le pidió a Galilea Montijo y al resto de sus compañeros de Hoy que no lo presionaran con la fecha de la boda pues aún no tienen nada listo y no tiene prisa por hacerlo.

