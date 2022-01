Nina Rubín: El increíble atuendo con el que la hija de Andrea Legarreta celebró sus XV años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de recibir el Año Nuevo en la playa y de dejar sin palabras a sus fans al posar con un bañador negro, Andrea Legarreta dejó al borde del llanto con las emotivas palabras que dedicó a su hija por sus XV años, pues con un carrete de fotografías y un look de ensueño, Nina Rubín se robó los suspiros de todos, imponiendo moda en las próximas quinceañeras.

Nina, la integrante más pequeña de la familia, mostró sus talentos desde temprana edad, ya que siguiendo los pasos de sus padres decidió incursionar en el mundo del espectáculo, logrando su primer protagónico en la pantalla chica en una producción de Televisa donde actuó con su madre.

En redes sociales, la conductora mexicana y el exintegrante de Timbiriche, Erik Rubín, no paran de compartir lo orgullosos que están de sus hijas y esta vez no fue la excepción, pues no dudaron en gritar a los cuatro vientos su dicha y felicidad en redes sociales, donde Nina posó con un deslumbrante look para festejar su cumpleaños.

A través de Instagram, la adolescente compartió con sus más de 600 mil de seguidores unas cuantas imágenes en las que se le puede ver posando con un outfit que deja atrás los vestidos tradicionales para esta celebración, pues la joven actriz vistió un atuendo elegante, moderno y sobrio que enamoró a sus fans.

Su vestimenta consiste en tres piezas que podrían ser el sueño de cualquier quinceañera. Nina Rubín lució un top de tul en manos de la diseñadora de modas Elvia Cruz López, un diseño en color beige, con detalles de tul a los hombros y un escote sutil en la espalda.

Para acompañar la parte superior de su look, la actriz combinó su top con una pechera de perlas de la marca Mala Luna, un accesorio que la hizo lucir más elegante y con mucho glamur.

Y para finalizar, la hija menor de Andrea Legarreta vistió una falda esponjosa hasta los tobillos de tul de la marca Juan Worley, con lo que concluyó su look.

Cabe resaltar que Nina llevó un maquillaje sutil, con un ligero cat eye y un poco de iluminador que resaltó el color de sus ojos, un makeup perfecto para su edad, acompañado de un peinado de ligeras ondas que le agregan volumen a la melena.

