¿Se divorcian? Derbez, sin dinero y en la calle tras descubrir engaño de Alessandra en TV Azteca

Ciudad de México.- El excomediante de Televisa Eugenio Derbez deja en shock al revelar en Ventaneando que ya tiene listo su testamento en caso de morir y deja en evidencia el engaño de Alessandra Rosaldo, quien hace poco comentó que pasó por problemas de salud.

En medio de las tragedias que han ocurrido en el espectáculo en los últimos meses, la pareja, que lleva 9 años de matrimonio y ha enfrentado varios rumores de divorcio, reflexionó sobre la familia y lo provisorios que han sido en caso de perder la vida.

En entrevista con TV Azteca, fueron cuestionados sobre si tenían todo en orden con su herencia en caso de que llegaran a morir, por lo que el comediante inmediatamente dijo: "Bueno, yo sí".

Sin embargo, Alessandra respondió titubeando: "todo, todo en orden", pero al notar la mirada que le hizo Eugenio, recapacitó y agregó: "yo no".

Posteriormente, Derbez se mostró sorprendido con la respuesta de su esposa y la cuestionó sobre su 'engaño' al responder: "¿tú también?", a lo que, nerviosa, la cantante y exconductora del programa Hoy replicó:

Apelando a su característico sentido del humor, el también productor añadió: "Ella es la que cree que", por lo que la integrante de Sentidos Opuestos recalcó: "No creo nada, ya me voy a poner".

Por último, Derbez vaciló al respecto y le indicó a la también actriz, quien tiene 9 años alejada de Televisa luego de participar en varias telenovelas como DKDA: Sueños de juventud y Amarte es mi pecado que le dejara herencia.

Bromeando, mencionó que la única razón por la que se casó con ella era para que lo mantuviera, pues si no lo incluye como heredero, aseguró que lo dejaría en la calle y sin dinero.

Pues ¡órale!, ya ponte las pilas, ¡herédame!, le digo '¿qué tal si me quedo en la calle?', si para eso me casé con ella, para que me mantenga, ¡claro!, ¡imagínate!, algo te pasa y yo ¿de qué vivo?", dijo bromeando.

Aunque todo esto era broma del comediante, menos el que sí dejara listo su testamento, cabe recordar que hace unos meses Alessandra encendió alarmas al mencionar que atravesaba por una situación de salud complicada que la hacía pensar en que iba a perder la vida.

En entrevista para el programa de YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise, Alessandra rompió en llanto y reveló que estaba asustada, pues confesó que su estado de salud se había ido agravando y sus dolores cada vez eran más intensos.

Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor", pronunció entre lágrimas entonces.