Televisa aplasta a TV Azteca: Tras 16 años, Carmen Muñoz traiciona a Chapoy y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 5 de enero se confirmó el regreso de Carmen Muñoz a Televisa luego de 16 años fuera pues la querida exconductora de TV Azteca apareció en el noticiero de Paola Rojas para hablar de su futuro laboral.

Como se recordará, la originaria de Jalisco decidió no renovar su contrato de exclusividad en el Ajusco a mediados del mes de noviembre pese a que era considerada como una de las consentidas de la empresa y además de que tenía la titularidad del vespertino Al Extremo.

Días antes de tomar esta drástica decisión, Muñoz estuvo de invitada en el programa Ventaneando para promocionar su nuevo libro Dale Like al amor e incluso semanas después fue la propia periodista, Pati Chapoy, quien confirmó durante esta emisión que la conductora no volvería a TV Azteca porque así lo había querido.

Tomó la decisión de no firmar ese contrato y ya no trabajar acá... ella de una forma muy clara dijo que simplemente 'ya no quería continuar', que quería dedicarse a escribir libros. Se le comentó que 'de escribir libros no vives', pero ella dijo que no, que en este momento se iba", explicó la líder de espectáculos.