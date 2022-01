Tras 27 años en Televisa, Galilea Montijo confirma nueva conductora en 'Hoy' y su cambio a TV Azteca

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, rompió el silencio tras semanas de vacaciones en medio de rumores de que ejecutivos la buscarían sacar de Televisa tras tantos escándalos y reemplazarla en el programa Hoy.

La tapatía, quien tiene 15 años en el programa Hoy como conductora titular, se encontró con la prensa a las afueras de Televisa este miércoles y contó cómo recibe este 2022.

La presentadora, quien debutó en la empresa de San Ángel en 1995, compartió que sus propósitos para el nuevo año son como los de todos: hacer ejercicio, comer bien y viajar "aunque el trabajo no lo permita", además de comentar que quiere pasar el tiempo con su familia y está muy agradecida porque "la vida se ha portado muy bien conmigo".

'La Gali' reiteró que ya no quiere hablar de los escándalos que enfrentó el año pasado y que ahora tiene mucha paz, pues recibió todo el cariño de los que la apoyaban.

De todas las cosas que te pasan, siempre te preguntas por qué te pasan y me he dado cuenta de tanto cariño... y eso no tengo cómo agradecerlo. Así cerré el año, de mucho amor y cariño de gente que ni siquiera conozco y con eso me quedo. Ya lo malo, si así lo queremos llamar, ya fue entonces ya no vuelvo a hablar del tema, no diré nada y no me interesa".

Y agregó: "Soy una mujer que toda su vida ha trabajado y mi única intención es llevarle diversión al público. Amo lo que hago, a mi familia y amigos. Estoy arrancando el año con una paz que nunca había sentido y eso es gracias a todo el cariño de lo que me he visto envuelta".

La tapatía pidió al público seguirse cuidando contra el Covid-19, recordando que su padre se vacunó con sus dos dosis e igual falleció el año pasado. Posteriormente, fue cuestionada sobre el programa Hoy y su éxito en rating durante el 2021.

Aunque no fue clara sobre si se quedaría dentro del matutino no, la productora Andrea Rodríguez ya había confirmado que Gali sí estaría en el 2022 en el matutino, pese a que varios youtubers de espectáculos reportan lo contrario.

El youtuber Jorge Carbajal mencionó que de seguir la mala fama de Gali entre el público, ejecutivos de Televisa la 'congelarían' en la empresa debido a que aún cuenta con contrato de exclusividad, además de que Carmen Muñoz sería quien presuntamente la supla.

Galilea fue cuestionada por reporteros sobre si se incorporará nuevo talento o seguirán los originales en la emisión, lo que aseguró hasta ahora desconoce, pese a que en años anteriores ya sabrían desde hace varios meses.

Sobre si se integra Carmen Muñoz, quien renunció a TV Azteca en noviembre y quien supuestamente ocuparía su lugar en el programa en caso de abandonarlo, dijo:

Finalmente, Galilea habló de la posibilidad de cambiarse a TV Azteca. Aunque dijo que no le gustaría por agradecimiento a Televisa, admitió que de quedarse sin trabajo, sí tendría que buscar otras opciones ahí o en otra televisora.

Si tú me preguntas si a mí me gustaría, no porque no quiera estar en otras televisoras, sino porque yo lo único que tengo para Televisa es agradecimiento. No tienen idea del cariño que tengo a la empresa y a mis jefes y yo no tengo cómo agradecerles. Si el día de mañana, yo como producto ya no les funcionara, yo lo entiendo. No me lo tomo personal y si quisiera seguir trabajando en la televisión bueno pues tendría que buscar otras opciones. Pero si tú me preguntas si me gustaría irme, no, pero no es porque tenga algo en contra de otras televisoras", finalizó.