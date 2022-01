Tras 35 años en Televisa y dejar las telenovelas, actriz reaparece en TV Azteca ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien trabajó alrededor de 35 años en Televisa y ya tiene tiempo sin hacer telenovelas, reapareció en un programa de TV Azteca e hizo una desgarradora confesión mientras se ahogaba en llanto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la aclamada intérprete mexicana Ofelia Cano, quien comenzó su carrera actoral en San Ángel en 1983 cuando realizó Bodas de odio y es conocida por haber protagonizado el exitoso melodrama Pobre señorita Limantour (1987) al lado de Víctor Cámara.

La artista mexicana, quien grabó su última telenovela en 2008 con Mañana es para siempre, brindó una entrevista exclusiva al programa de TV Azteca Chisme no Like, el cual se transmite en el canal A+, para contar el infierno que vivió luego de ser defraudada por un hombre del que estaba enamorada.

Cano no pudo contenerse y rompió en llanto al recordar que este sujeto, de nombre Raúl Alvarado, se aprovechó de ella y la sedujo con tal de quitarle todo su patrimonio que había conseguido gracias a su larga trayectoria en melodramas y unitarios de Televisa como Como dice el dicho.

Este hombre no quiere responder y me dice que todo se hará a través de los abogados... yo creí en él... de la cantidad que yo tenía en el banco, y lo digo exacto, eran 7 millones y medio de pesos", confesó.

Ofelia acabó llorando mientras aseguraba que este hombre la humilló y además se burló de ella, dejándola sin dinero y también hundida en una profunda depresión.

Se llevó a mis hijos entre las patas, me jodi..., estaba muerta en vida. He sufrido, he pasado por situaciones muy cago..., muy difíciles. Estuve un año en depresión, estaba encerrada en una recámara y no quería platicarlo", añadió.