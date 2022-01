Tras perder exclusividad con Televisa y acabar de mecánico, villano de novelas llega a TV Azteca

Ciudad de México.- Uno de los villanos más famosos de las telenovelas mexicanas, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa en el 2016, se une a las filas de TV Azteca y aparece en polémico programa.

Se trata del gran actor Sergio Goyri, quien protagonizó tremendo escándalo mediático en el 2019 cuando insultó a Yalitza Aparicio, llamándola una "pin... india" en un video filtrado en redes sociales.

Esta situación hundió su carrera y presuntamente perdió contratos en todas las televisoras, incluyendo Telemundo que era donde estaba trabajando cuando esto explotó, hasta que en el 2021 Televisa lo 'perdonó' y se unió al melodrama Diseñando tu amor.

Tras alcanzar la fama en el cine y en melodramas como La casa en la playa, Te sigo amando, Niña amada mía, Soy tu dueña y Corazón Indomable, el reconocido villano había acaparado titulares durante la pandemia, ya que se decía que no lograba conseguir trabajo.

Según difundió el canal de YouTube Chacaleo, ante la falta de oportunidades, el actor recurrió a uno de sus antiguos pasatiempos para salir de sus apuros económicos: el reparar carros, dedicándose a ser mecánico en su taller.

Y aunque se creía que el histrión había destruido su carrera para siempre, Goyri se mantuvo activo en el 2021 al regresar a Televisa y hasta estuvo en el programa Hoy para promocionarla.

Aunque ya fue confirmado como parte del elenco de Pasión de Gavilanes 2 en Telemundo, la cual sale al aire este 2022, Goyri pisó las filas de TV Azteca esta semana sin temor al veto para aparecer en un polémico programa.

Y esque el histrión dio una sincera entrevista a Mimí en su programa Mimí Contigo transmitido por la señal del Ajusco, el cual salió al aire justo después de este episodio sin explicación alguna.

Goyri platicó sobre su, niñez, cómo su sueño siempre fue ser futbolista y cómo se dieron sus inicios en el espectáculo, en las fotonovelas.

Nunca quise ser galán, ni soy. Siempre jugué a ser actor y a que la gente me reconociera por mi trabajo, siempre desde el principio y es lo que me ha valido mi carrera. Mucha gente me dice: '¿Cuál es el mayor éxito de su carrera?' Mi mayor éxito es tener 45 años de carrera y seguir trabajando en lo que a mí me encanta", dijo.