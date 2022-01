Tras vender donas ante falta de trabajo, conductora abandona Televisa y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien renunció a su programa en Televisa para perseguir otros proyectos hace unos meses luego de 9 años en la empresa, fue reemplazada por una actriz de TV Azteca luego de haber decidido volver a la emisión.

Se trata de Michelle Rodríguez, quien sorprendió durante la pandemia por Covid-19 al revelar que ante la falta de trabajo se vio en la necesidad de vender donas para generar ingresos.

Apenas en octubre pasado, la comediante confirmó que dejaba el programa Faisy Nights para dedicarse a buscar su internacionalización en una película co-producción México-España, aunque luego se dijo que volvía.

Sin embargo, la actriz de la exitosa serie 40 y 20 fue reemplazada por la conductora Mariazel, quien inició en TV Azteca participando en unitarios como Lo que callamos las mujeres, además de papeles secundarios en algunas telenovelas como Machos y Los Sánchez.

¿Qué sucedió? ¿Fue despedida de forma permanente de Televisa? No. Michelle, quien hace algunas semanas estuvo en el programa Hoy para promocionar su obra de teatro Agotados, se enlazó por medio de videollamada con el programa y contó que dio positivo a Covid-19.

Me contagié aún vacunada y con cubrebocas, así que no dejen de cuidarse por favor. Los extraño mucho y les mando mucho amor, mándenme bendiciones, aunque sea de las que tienes ahí", le dijo Michelle a Faisy.

Sobre cómo la ha pasado luego de dar positivo al virus, la conductora dijo estar bien de salud:

Yo ya me quería salir hoy pero todavía no es tiempo, yo creo que de aquí a 8 días estaré con ustedes. Me siento cansada, gracias a Dios mis signos están bien. Siempre estoy cansado entonces yo digo que ya estoy bien", dijo entre risas.