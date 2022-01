Adiós Chapoy: Tras 5 años en TV Azteca, reemplazo de Legarreta debuta en 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Luego de semanas de especulaciones de que una conductora reemplazaría a Galilea Montijo, una famosa presentadora vuelve a las filas de Televisa tras 5 años trabajando en TV Azteca para debutar en el programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Carmen Muñoz, quien tras dejar repentinamente Al Extremo el año pasado, anunció que decidió no renovar su contrato de exclusividad con TV Azteca para dedicar más tiempo junto a su familia.

Carmen condujo el polémico reality show Enamorándonos desde 2016 hasta 2020 y Al Extremo desde ese año. También estuvo algunas veces en el matutino rival de Hoy, Venga la Alegría y hasta suplió a Mimí en Mimí Contigo.

Como se recordará, la directora de espectáculos Pati Chapoy anunció en Ventaneando que Carmen había decidido abandonar las filas del Ajusco luego de 5 años ahí, lamentando su decisión y contando lo que sucedió.

Se le preguntó si ya tenía un ofrecimiento, y la respuesta fue: 'el día de hoy no, mañana no sé'", dijo Chapoy, descartando entonces que se fuera a Televisa.

En medio de especulaciones de que volvería a Televisa, empresa donde ya había trabajado conduciendo Nuestra Casa (2002-2006) con Coque Muñiz, Talina Fernández, Mariana Levy, Raquel Bigorra y Claudia Lizaldi, Carmen confirmó hace unos días que firmó contrato con Televisa.

Este miércoles, lanzó un comunicado oficial en sus redes, asegurando que tras múltiples ofertas laborales, decidió volver a Televisa.

En conjunto con mi agencia Make It Prensa, tomamos la decisión de regresar a Televisa, una empresa donde trabajé hace 16 años y la cual me ha brindado todas las facilidades, apoyo y sobre todo, tiempo. Agradezco enormemente esta nueva etapa profesional y estoy segura que el proyecto que la empresa ha designado para mí será del agrado de todos ustedes".

También se dijo que llegaría a la empresa de San Ángel a arrebatarle su lugar a Galilea Montijo en Hoy, luego de que la tapatía asegurara hace unas semanas que ni siquiera la conocía y enfrentara varios escándalos que habrían afectado su imagen.

Como se recordará, el youtuber Jorge Carbajal mencionó que de seguir la mala fama de Gali entre el público, ejecutivos de Televisa presuntamente la 'congelarían' debido a que aún cuenta con contrato de exclusividad, además de que Carmen sería quien la supliría.

Por su parte, la periodista Angélica Palacios coincidió y dijo: "Si las piezas se acomodan, Galilea Montijo quedaría fuera del programa 'Hoy', entraría Carmen Muñoz y están valorando la estancia de los conductores que están".

Y luego de varias semanas de rumores, Carmen le da un duro golpe a TV Azteca y Pati Chapoy pues no solo se une a Televisa, sino que este jueves 6 de enero estará como conductora invitada junto al elenco principal conformado por Galilea, Tania Rincón, Andrea Escalona, entre otros.

Sin embargo, resulta que no reemplaza a Galilea este jueves, sino a Andrea Legarreta, quien tras más de 20 años en el matutino se ha ganado el cariño del público, sin embargo, está de vacaciones con su familia.

Así lo confirmó Andrea Escalona, quien primero descartó que Carmen pueda hacer una versión del reality que hacía en Azteca Enamorándonos ya que en medio de una pandemia es muy riesgoso realizara por el gran contacto físico que requiere.

Además de confirmar que sí habrá cambios en la escenografía y contenido a partir del lunes, reiteró que Carmen reemplazará a Legarreta solo por esta emisión, aunque elogió su talento, asegurando que es un gusto compartir cuadro con ella.

Yo sé que no viene para 'Hoy', o sea, tengo entendido que viene como conductora invitada porque ahorita no está Legarreta y mañana anunciará qué viene a hacer acá. Carmen me parece una súper buena conductora. El descubrimiento que hizo Magda con ella en 'Enamorándonos' fue maravilloso", dijo.