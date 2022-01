¿Corre peligro? Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, preocupa al aparecer en hospital

Ciudad de México.- Este jueves, Kimberly Flores preocupó a sus seguidores de redes sociales debido a su repentina visita al hospital, momento que compartió en su cuenta de Instagram y explicó de qué se trataba.

Kimberly compartió unas imágenes en sus historias en donde se le ve entrando al nosocomio en la zona de radiología e imagenología y posteriormente colocó una fotografía en la que le hacían algunos estudios médicos.

La modelo de 32 años de edad detalló estos exámenes que se realizó fueron para revisar su vesícula, la cual indicó le estuvo doliendo durante las últimas horas; sin embargo, aclaró que los resultados fueron buenos.

Me están checando la vesícula me está doliendo un poco de ese lado, pero gracias a Dios los estudios salieron muy bien, sí he estado en reposo, expresó.

Además, como uno de los estudios fue un ultrasonido, los internautas comenzaron a especular sobre un posible segundo bebé con su esposo Edwin Luna, pero ella misma se encargó de negarlo en una de las historias.

Los exámenes que me fui hacer tipo ultrasonido no son porque estoy embarazada, no lo estoy. Ya se los he dicho, cuando demos la noticia, se las vamos a dar así a lo grande pero no estoy embarazada", agregó.