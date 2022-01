Daff Hoffman, prima de YosStop, denuncia amenazas y teme por su vida: "Tengo mucho miedo"

Ciudad de México.- Daff Hoffman, sobrina de la actriz Ginny Hoffman y prima de la youtuber YosStop, anunció ser víctima de amenazas por parte de los abogados de su expareja, quien la habría violentado en varias ocasiones.

En un video compartido en redes sociales, la joven manifestó esta mañana que el 10 de enero, a las 9:00 horas, será el juicio donde "se me hará justicia y se les hará justicia a mis hijos" con la persona que "más daño nos hizo".

Agregó que han pasado "cosas muy raras" y que en la publicación que hizo quiso dejar evidencia de que los abogados de su agresor se han estado comunicando con ella para llegar a un arreglo, el cual sería que no se presente a la audiencia.

Yo tengo mucho miedo que como no estoy llegado a un arreglo con ellos, ellos quieran impedir que yo llegue. Me hizo mucho ruido que dentro de sus comentarios ellos dijeran que no me convenía ir, y que ellos tenían comunicación con mi familia. No me consta con quién podrían tener comunicación, y qué tanto esto podría ser verdad o si nada más lo están utilizando para intimidarme”, dijo visiblemente afectada.