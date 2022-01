Perdió exclusividad: Vetan de Televisa a polémico galán de novelas; TV Azteca tampoco lo contrata

Ciudad de México.- Un famoso galán y villano de telenovelas, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa en el 2016, no encontraría trabajo en las televisoras principales de México por un escándalo de su pasado que aún no serían 'perdonado'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Según el canal de YouTube El Borlote, Televisa se decepcionó de Sergio Goyri y presuntamente "lo volvió a correr para siempre", así que afirman está tocando puertas hasta en TV Azteca. ¿La razón? El escándalo que desató tras insultar a Yalitza Aparicio en un video filtrado.

El actor, quien acaba de terminar el año pasado la telenovela Diseñando tu amor luego de años de ausencia, presuntamente no habría corrido con suerte al pedir empleo en el Ajusco, pero sí encontró apoyo en Telemundo por una razón.

Televisa no quiere saber más de Goyri, así que él en un acto de despecho, corrió a la televisora del Ajusco a buscar trabajo de lo que fuera y por conflictivo no lo quisieron contratar. Solo Telemundo no pudo desaprovechar la oferta, ya que el histrión bajó su tabulador y cobra más barato", reportó el canal.