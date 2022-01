Sasha Sökol ¿camino al altar?: Exintegrante de Timbiriche comparte tierna FOTO con su novio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exintegrante del conjunto musical Timbiriche Sasha Sökol compartió en redes sociales una linda foto en la que se le ve más enamorada que nunca, lo que ha desatado una duda entre sus fanáticos: ¿estará próxima a casarse?

La polémica se soltó luego de que el pasado miércoles la cantante compartiera una fotografía con su novio, Alejandro Soberón Kuri, presidente y director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), con quien Sökol tendría más de 10 años de relación.

En la instantánea publicada en las Historias de Instagram de Sasha, se le ve a la cantante muy sonriente con el empresario, quien la toma del brazo.

Asimismo, la fotografía tiene un gif de corazones rosas en medio de la linda pareja; como cereza en la fotografía, Sökol musicalizó su history con la canción Love is in the air, del cantante australiano John Paul Young.

¿Sasha Sökol se casará este 2022?

Cabe destacar que tanto Sökol como Soberón Kuri han decidido mantener su relación en privado. Si bien se les ha visto en eventos públicos juntos, como lo fue la presentación de la Formula 1 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en el pasado mes de diciembre ninguno ha dado señas de un compromiso nupcial.

Sin embargo, la pareja ha mostrado ser una de las más sólidas del mundo del espectáculo, y parece ser que este 2022 se lucen más enamorados que nunca.

Él es Alejandro Soberón Kuri, el novio de Sasha Sökol

Alejandro Soberón Kuri es un empresario mexicano que tiene 61 años. Es el fundador y director general de CIE, empresa que lidera la producción de entretenimiento en vivo en México. Asimismo, Soberón ha sido productor de películas como Voces inocentes (2004) y Arráncame la vida (2008), entre otros filmes.

Fuente: Revista Quien