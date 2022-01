Sebastián Rulli se declara fan de los Reyes Magos y presume el 'coqueto' regalo que le trajeron

Ciudad de México.- El actor de origen argentino, Sebastián Rulli, se declara fan de los Reyes Magos y revela que, pese a ser adulto estas figuras míticas fueron a visitarlo durante la madrugada del 6 de enero para traerle un coqueto regalo, el cual presumió en una fotografía, a través de su cuenta oficial de Instagram, ¡descubre de qué se trata!

El actor de Vencer el Pasado, Lo que la Vida me Robó y Rubí (2004) se despertó con una gran sorpresa la mañana de este jueves, 6 de enero, ya que, al igual que el resto de los niños en México (principalmente en la zona centro del país) descubrió un regalo que, los Reyes Magos, le habían dejado debajo de su árbol de Navidad.

De acuerdo con la publicación del protagonista de la obra de teatro, Divorciémonos, Mi Amor, al ser fan de los Reyes Magos y pese a ser un adulto, estas figuras de la religión católica pasaron a su residencia a dejarle un regalo, sí bien no se trata de juguetes, como suele ocurrir, no dejaron de premiar al actor por su gran comportamiento y le regalaron un curioso pantalón holgado de colores psicodélicos, que recuerda un poco a la moda de los años 70.

Algunos de los seguidores del novio de Angelique Boyer, tomaron con gracias su comentario e incluso revelaron que quizás no se portaron tan bien, ya que, a ellos no les trajeron nada, tal y como hizo este usuario:

Uff yo no me porte bien porque a mí no me trajeron pantalones.