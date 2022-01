Tras 12 años en TV Azteca y perder exclusividad, Televisa perdona veto a actriz y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien renunció a su contrato de exclusividad tras 12 años en TV Azteca, pudo superar el supuesto veto que tenía en Televisa y hace unas horas reapareció en el foro del programa Hoy.

Se trata de la controversial artista mexicana Mariana Ochoa, exintegrante del grupo OV7, quien supuestamente había sido 'vetada' del matutino de Las Estrellas por traicionarlos y unirse al elenco de la competencia Sale el Sol de Imagen TV.

Como se sabe, la intérprete de 42 años formó parte del reality Los Chiquillos de Hoy como juez pero a los pocos días de la gran final, apareció en el matutino de Imagen TV como conductora invitada durante varias semanas.

Sin embargo, la carrera televisiva de Ochoa comenzó mucho antes en TV Azteca donde protagonizó el exitoso melodrama La Hija del Jardinero. La actriz declaró que ella renunció a su contrato de exclusividad en esta empresa debido a que no le agradaban todas las clausulas que le imponían.

Desde hace tiempo no estoy ahí, porque hubo cosas que no me agradaron, y decidí no renovar mi contrato desde 2006. Me ofrecieron un contrato, según el cual no podía hacer cine ni teatro...", comentó entonces.