Tras años en novelas de TV Azteca, famosa conductora deja foros de Televisa y acaba desfigurada

Ciudad de México.- Una querida conductora de Televisa, quien quedó fuera del matutino Hoy hace algunas semanas, dejó en shock a sus seguidores al destaparse unas fotografías en las que aparece con el rostro desfigurado.

Se trata de Mariazel, quien inició su carrera en la actuación en TV Azteca participando en unitarios como Lo que callamos las mujeres, además de papeles secundarios en telenovelas como Machos y Los Sánchez.

La conductora, quien estuvo en el programa Está Cañón y Me Caigo de Risa en Televisa, participó en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy junto a Yurem, sin embargo, la pareja no logró triunfar pese a haber hecho un gran trabajo en el baile.

Ahora, Mariazel sorprendió a sus fanáticos en Instagram al aparecer con los labios 'deformes', ya que se le hinchó el labio superior, lo que la hac��a lucir radicalmente diferente.

¿Se hizo un arreglito que salió mal? ¿Hubo cirugía? No, resulta que la conductora aseguró que se trata de una alergia, misma que presenta desde que estuvo de vacaciones en Los Cabos.

Chequen esto no me inyecté los labios ojalá es la alergia la intoxicación que traigo desde Los Cabos que va y viene estoy con medicamento y de repente miren", comentó.

Mariazel tiene preocupados a sus fanáticos, pues lleva varios días así y la hinchazón no le ha bajado. Sin embargo, está de buen humor pues hasta bromeó con su pareja sobre su aspecto.

Qué onda mi vida, ¿estas trompuda o quieres beso?, ¿qué te pasó?”, le dice Adrián y ella respondió a manera de broma: "Me lo inyecté, pero se me olvidó el abajo estoy intoxicada amor no me curo", finalizó.