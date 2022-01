Tras 8 años en TV Azteca, actriz de Televisa pone en su lugar a Chapoy: "'Ventaneando' está muerto"

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Gala Montes arremete contra Bárbara de Regil y Ventaneando, poniendo en su lugar a Pati Chapoy y Daniel Bisogno tras la mediática pelea que sostuvo en redes sociales con la actriz de TV Azteca.

Como se recordará, la protagonista de Diseñando tu amor, quien estuvo durante 8 años en el Ajusco antes de irse a la empresa de San Ángel, despotricó contra Bárbara hace unas semanas cuando esta anunció mediante sus redes sociales que se encontraba devastada por la muerte de su perrita Nala.

La actriz de Rosario Tijeras fue duramente atacada por Montes, quien la culpó por no responsabilizarse del fallecimiento y culpar al jardinero y fumigador por dejar esparcidas bolsas de veneno contra ratas en su patio, ya que su perrita las comió y murió envenenada.

Bárbara acudió al programa Ventaneando este miércoles 5 de enero y habló de la guerra de declaraciones con Gala, con quien asegura hizo una telenovela hace años pero en realidad no conoce.

"Yo no entiendo por qué tanto odio en mi contra, o sea, no sé de dónde viene", dijo mientras Pati la interrumpía para decir: "Por envidia", provocando que Bárbara continuara con sus palabras:

Y agregó: "Eso es muy chistoso, porque dije '¿qué busca en mí?, ¿busca que le conteste?, eso no lo voy a hacer', pero bueno, ya lo estoy haciendo; pero te deseo todo el bien del mundo y que trabajes mucho y que seas muy feliz".

Esto llegó a los oídos de Gala, quien de nueva cuenta no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para poner a Bárbara, Bisogno y Pati en su lugar, hundiendo a Ventaneando y probablemente quedando vetada de TV Azteca.

Y esque la mexicana decidió utilizar un acento cubano para despotricar contra ambas y dijo: "Resulta que en el 2021 se quedó toda la mier... pero hay gente que quiere traer esa mier... al 2022".

Primero, cuando hablen de mí lávense la boca. Segundo, este programita que no diré el nombre ni le daré rating porque ese programa está más muerto que el pobre perro por el cual empezó toda esta vaina, por el cual ustedes no se informan. Si se informaran sabrían de lo que yo les quiero transmitir. Ustedes no piensan, no razonan, ustedes solamente hablan mier... de la gente y por eso les pagan".