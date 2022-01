Adiós 'Hoy': Galilea Montijo corre a Carmen Muñoz de Televisa y ordena su regreso a TV Azteca

Ciudad de México.- Las redes explotaron luego de que circulara un video que muestra a la conductora del programa Hoy Galilea Montijo mandando a Carmen Muñoz de vuelta a TV Azteca luego de que se integrara a Televisa.

¿Se confirma que no se soportan? Y esque la tapatía no dudó en comentarle a la expresentadora de Al Extremo que el lugar que ella buscaba estaba "más al sur", refiriéndose al Ajusco.

En el breve clip, Carmen le pregunta a Gali: "Oye, disculpe, el foro 16?", refiriéndose al foro donde se graba el programa Hoy, el cual visitó este jueves como conductora invitada luego de renunciar a TV Azteca a finales de noviembre del año pasado.

Ya que se rumora que reemplazaría a Montijo en el matutino y se dijo que habría una rivalidad entre ambas luego de que la tapatía asegurara hace unas semanas ante la prensa que no la conocía, esta le respondió mandándola de vuelta a TV Azteca:

No mija, el Ajusco... el Ajusco te tienes que salir otra vez y está como a 10 minutos más al sur", le contestó Galilea.

Sin embargo, todo se trató de una broma, pues las conductoras decidieron encarar de esta forma los rumores sobre su rivalidad. El video fue publicado en la cuenta de TikTok de Carmen Muñoz, quien ya negó incorporarse al matutino pero sí confirmó que tendrá un proyecto nuevo en Unicable.

Según difundió el canal de YouTube de Chacaleo, ejecutivos de San Ángel habrían "quitado su protección " a Galilea, además de que el público criticó duramente su actitud ante la visita de Carmen, la cual fue señalada como una "hipocresía".

Si Gali sigue prendida por alfileres, esta semana quedó en claro que altos mandos no la protegen como antes pues la presentadora estrella de Televisa fue obligada a agachar la cabeza ante su colega Carmen Muñoz, a quien había humillado días antes", reportaron.

El canal comentó que Galilea presuntamente habría enfurecido al enterarse de la llegada de Carmen a Hoy, sin embargo, habría quedado en ridículo ya que Carmen debutó en Televisa por la puerta grande y no por la puerta trasera como pensaba.

En otras condiciones, Galilea habría pegado de gritos y exigido que Carmen no estuviera en el matutino, pero como las cosas no andan muy bien para ella en Televisa, no tuvo más remedio que agachar la cabeza y tragarse sus palabras".