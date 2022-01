¿Fue infiel? Tras 21 años juntos, Erik Rubín humilla a Legarreta y confiesa 'aventura' con su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Erik Rubín, dejó en shock al declarar su amor y una posible nueva 'aventura' con una expareja, misma que despreció a su esposa Andrea Legarreta al visitar el programa Hoy hace algunos meses.

Y esque el ex Timbiriche, en entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, habló de sus deseos, sobre todo en el aspecto profesional para este 2022, momento en el que confirmó que quisiera una aventura con su ex Paulina Rubio.

¿Una aventura sentimental? No, sino una aventura musical, pues no descartó hacer una colaboración con la 'Chica Dorada' pese a toda la controversia que causó la rivalidad que esta tuvo con otra ex de Rubín, Alejandra Guzmán, en los años 90.

Al hablar de los proyectos que realizará en este 2022, Erik confesó: "Todavía no se los puedo decir porque lo estamos concretando, pero como bien te decía, soy muy inquieto, pero tengo la fortuna de concretar casi todo lo que he soñado, sin duda de disfrutar mucho lo que hago, entonces soy un tipo muy afortunado, no nada más por la parte profesional, sino por la parte personal, tengo una familia hermosa, y nada, estamos sanos, con trabajo y a seguir disfrutando".

No obstante, al escuchar el nombre de Paulina y la idea de colaborar con ella, Erik confesó el cariño que le tiene con una gran sonrisa:

Sí, yo a mi Pau la adoro, y sin duda jugar con ella es algo que me encantaría, ¡me encanta!, ¡la Pau me encanta!, ¡la quiero!, ¡estaría genial!".

Fue el pasado mes de septiembre cuando el músico recordó que durante una época anduvo con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, porque no se decidía por ninguna.

Lo que pasa es que andaba con Alejandra. Había tenido algo que ver con Paulina, pero después empecé a andar con Alejandra y le puse pausa a lo de Paulina. Después terminé con Alejandra y regresé con Paulina", contó el artista aquella ocasión.

Tras este dilema amoroso, Pau y Ale fueron enemigas durante años y se dedicaron las canciones Mío y Hey, güera, respectivamente, aunque al parecer ya limaron asperezas pues harán una increíble gira este año juntas, sorprendiendo a todos.

Como se recordará, a inicios de noviembre del 2021, Paulina visitó el programa Hoy y usuarios no pudieron evitar notar la tensión que provocó su visita, pues señalaron que la cantante presuntamente ignoró a Andrea y la despreció durante toda la emisión.

Cabe mencionar que el amorío que tuvieron Paulina y Erik fue hace muchos años y desde entonces al cantante lo han 'balconeado' por todos lados revelando sus aventuras de cuando era todo un rompecorazones, como la que tuvo con María Conchita Alonso.

Por esta razón, seguramente a Legarreta no le molestará en lo absoluto esta posible colaboración de su marido con su amor de juventud, pues ahora hicieron sus caminos completamente distintos y el músico tiene un sólido matrimonio con la conductora desde hace 21 años.

Fuente: Agencia México, Canal de YouTube del Programa Hoy e Instagram @andrealegarreta