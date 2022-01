¿Lo corre de TV Azteca? Captan a Chapoy al dar regaño a Bisogno en pleno foro de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- En las redes sociales se compartió un video que muestra el momento exacto en el que Pati Chapoy regaña a su colaborador del programa Ventaneando, el conductor Daniel Bisogno, en pleno foro de TV Azteca. ¿Lo habrá corrido?

Como se recordará, hace unos meses la líder de espectáculos habló en exclusiva con Mara Patricia Castañeda sobre todas las polémicas que ha tenido 'El Muñe' durante sus 25 años al aire en el Ajusco y sin pelos en la lengua, contó que ella sí lo había salvado del despido.

Sin embargo, la esposa de Álvaro Dávila confesó también que Bisogno debía ser más listo y no meterse en problemas pues podría acabar sin trabajo y ella ya ni tendría la posibilidad de meter las manos.

Afortunadamente, la reciente 'metida de pata' de Bisogno no pasó a mayores e incluso 'La Chapoy' se lo tomó con mucha gracia.

Durante la reciente emisión de Ventaneando, la aclamada periodista tuvo que corregir varias veces a Daniel porque cometía el mismo error al leer una nota.

A Bisogno se le volvió a complicar decir la corta frase y repitió con mayor efusividad: "Sí Pati. Más adelante, una reconocida actriz es revela porque siempre le ha rehuido a la maternidad".

No obstante, Pati lo volvió a regañar y le pidió que hiciera un tercer intento pese a que se encontraban totalmente en vivo por el canal Azteca Uno.

¡Otra vez!, no, no, no, no, no, otra vez ¡toma tres!", dijo la conductora.