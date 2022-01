Lo perdió todo: Tras despido de Televisa y acabar sin dinero, exconductor de 'Hoy' vive un infierno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras revelar que no tenía dinero ni trabajo luego de ser despedido hace 14 años, un exconductor del programa Hoy rompe el silencio tras ser acusado de violencia intrafamiliar luego de acusar a su esposa de haberle sido infiel.

El pasado mes de noviembre, el conductor Patricio Cabezut reveló para TVNotas que descubrió que su esposa, la actriz Aurea Zapata, presuntamente le fue infiel con un amigo y planeaba "arruinarlo y dejarlo en la calle" junto a su supuesto amante.

Como se recordará, el presentador estuvo casi 4 años en el matutino más visto de la televisión abierta en México (2003 al 2007) y fue despedido por la productora Carmen Armendáriz.

En 2012 estuvo en Tu Casa TV, donde trabajó con Michelle Vieth y Raquel Bigorra, sin embargo, ocho años después salió del aire en plena pandemia. Tras quedarse sin trabajo, el conductor incluso estuvo en Venga la Alegría de TV Azteca.

A finales de noviembre, Cabezut contó que tuvo que irse a quedar con su hermana pues su aún esposa lo corrió de la casa. Aunque poco antes presumía a su esposa y la "gran relación" que tenía tras 10 años casados, todo cambió.

Según dijo el conductor, su esposa levantó una demanda contra él por violencia familiar y le entregaron una advertencia para "no hostigarla ni a ella ni a sus familiares", además de dejarlo en la calle, sin permitirle ver a sus hijas.

Ahora, rompe el silencio para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión y habla de la complicada situación que vive tras separarse de su esposa.

Ha sido tan simple como esto, el peor año de toda mi existencia, una cosa terrible lo que pasó desde el mes de noviembre para acá ha sido una cosa... no encuentro palabras para describirte el dolor, de verdad que no las encuentro, para poderte manifestar lo... no encuentro palabras para describirte este dolor, es una cosa indecible, un sufrimiento, un dolor, una pesadilla, un infierno indecible".

Patricio manifestó sentirse devastado por no poder tener contacto con las niñas, asegurando que lleva casi mes y medio sin saber de ellas: "Llevo un mes 12 días sin saber absolutamente nada de ellas, de hablar con ellas, un telefonazo, una videollamada, absolutamente nada, cero, cero contacto, ¡es lo más terrible de todo!, eso es lo más triste y penoso de la situación".

Y agregó: "Yo sé que están bien, pero obviamente ellas también extrañan a su papá como su papá extraña a las niñas, y lo que más deseo es verlas, entregarles sus regalos de Navidad, de Reyes, abrazarlas, besarlas, decirles que su papá las extraña, son parte de mi vida, son parte de mi sangre, una extensión de mis venas, y que no sepa nada de ellas se me hace lamentable, cruel, poco humano, en todos los sentidos".

Al ser cuestionado sobre lo que siente por terminar su relación tan abruptamente, Pato reflexionó y dijo que necesitará de ayuda profesional para superar esto.

Es difícil de contestar porque son muchos sentimientos encontrados, y voy a requerir de ayuda profesional para poder superar una situación tan horrorosa como la que estoy pasando. Acepto también esa parte de que hay gente que estudió para ayudarte".

Finalmente, Cabezut explicó que como el proceso legal con su expareja continúa, deberá permanecer sin tener ningún contacto con su ex y, por ende, con sus hijas, por algunas semanas más.

"La indicación de mis abogados es evitar cualquier tipo de contacto para cumplir cabalmente con esos 60 días de apercibimiento, de advertencia, en la que no la puedo violentar, no la puedo... o sea, no puedo ni siquiera hablar, para evitar que ella pueda tomarlo como una situación de pretexto de que está siendo agredida o violentada y ese tipo de cosas", concluyó.

