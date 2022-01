Luto en Hollywood: Fallece Sidney Poitier, primer actor afroamericano en ganar un Óscar

Comparta este artículo

Nasáu, Bahamas.- Sidney Poitier, actor y activista que rompió la barrera del color en Hollywood, murió a los 94 años, informó el portal de noticias de espectáculos TMZ.

Según el sitio, la oficina del Ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, donde residía el actor, confirmó su muerte sin revelar cómo y dónde ocurrió su deceso.

El artista tuvo icónicos papeles como Mark Thackeray en To Sir With Love y el detective Virgil Tibbs en In the Heat of the Night, además de su protagónico en Guess Who's Coming to Dinner.

Poitier también es recordado por ser el primer hombre afroamericano en ganar el Óscar a Mejor Actor por su papel en la película de 1963, Lirios del Campo.

Además, fue activista por los derechos civiles, lo que le valió el reconocimiento de la Medalla Presidencial de la Libertad por su labor en 2009, la cual recibió de manos del entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama.

Tenía doble nacionalidad, de Estados Unidos y Bahamas, y se desempeñó como embajador del país caribeño en Japón de 1997 a 2007. Le sobreviven su esposa Joanna, con quien estuvo casado por 45 años, así como sus seis hijos.

Fuente: Agencia México