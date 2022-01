Tras 13 años en Televisa y subir 12 kilos, conductora llega a 'Hoy' y 'corren' a Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Una querida conductora se une al programa Hoy este viernes 7 de enero luego de que la audiencia del matutino de Televisa empezara a exigir el despido permanente de Andrea Legarreta.

Se trata de Mariana Echeverría, quien en 2009 se integró a las filas de Televisa al debutar en el polémico programa Se Vale. Tras su despido, estuvo participando en otros programas como Guerra de chistes y Me Caigo de Risa, donde forma parte de la 'Familia Disfuncional'.

La conductora de 37 años de edad, quien en el 2020 se convirtió en mamá de su primogénito Lucca, ha sido muy sincera en sus redes sociales sobre el cambio que enfrentó por subir de peso durante el embarazo.

Tras ventilar que subió 12 kilos, Mariana ha reiterado que ama su nueva figura y que decide hacer caso omiso a los que la critican, además de que luce espectacular.

He recibido muchas críticas (...) pero yo simplemente no hago caso, dejo que pasen esos comentarios; estoy muy contenta con lo que he logrado, con lo que soy, de mi familia y con todo", comentó entonces.