Tras veto de TV Azteca, querida conductora vuelve a Televisa e impacta con desgarrador mensaje

Ciudad de México.- Una querida y exitosa conductora, quien supuestamente está vetada de TV Azteca y en días pasados reapareció en Televisa, dejó en shock a todos sus seguidores de las redes sociales tras compartir un desgarrador mensaje.

Se trata de Rocío Sánchez Azuara, quien es una de las conductoras más queridas del público mexicano gracias a la enorme carrera artística que formó en TV Azteca, empresa a la que renunció en 2019 para irse a San Ángel.

Cuando la mujer de 58 años se incorporó a Televisa dijo sentirse "más apapachada y cuidada" y realizó su talk show La Tercera en Discordia por Unicable. Tras estas declaraciones surgió el rumor de que estaba 'vetada' del Ajusco pero jamás se confirmó.

Lamentablemente en marzo de 2020 fue repentinamente despedida de la televisora más grande de México ya que su programa fue sacado del aire; también se especuló que la habían corrido para volver a darle empleo a la polémica Laura Bozzo.

Pese a que actualmente trabaja para Imagen TV, hace unos días Azuara apareció como invitada en el programa de Pepillo Origel y Martha Figueroa en Unicable, Con permiso, donde contó que en una ocasión Bozzo trató de agredirla.

La he visto porque vamos al mismo salón de belleza y en algún momento coincidimos también en un restaurante. Justo ayer los clientes, unos japoneses, recordaron un incidente que sucedió en ese restaurante al sur de la ciudad, donde la mujer me quería aventar por las escaleras, pero yo no me di cuenta", explicó.