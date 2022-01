Divorciada y sin dinero: Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, famosa actriz ahora se dedica a esto

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien estuvo durante 19 años en Televisa y enfrentó un duro divorcio que la dejó con tremenda deuda, toma cartas en el asunto y decide abrir un sitio web para generar ingresos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sugey Ábrego, de 43 años, lanzó su página web sugeyabregovip.com, donde mostrará su lado más sensual. La actriz publicará sus fotos y videos para consentir a sus seguidores luego de haber estado en otras plataformas para generar ingresos.

Como se recordará, la también conductora debutó en Televisa en 2002 y estuvo en telenovelas como Clase 406, Rebelde y Destilando Amor. También daba la sección del clima en Matutino Express.

Sugey incluso participó en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy del programa Hoy, de donde lamentablemente fue eliminada tras participar primero con Silverio Rocchi y luego con Tony Garza.

Ante la falta de trabajo en la televisión, pese a que también había estado en TV Azteca y en el foro de Venga la Alegría, Sugey decidió no quedarse esperando de brazos cruzados y emprendió creando este sitio web.

La también conductora perdió su contrato de exclusividad en la televisora en el 2016. Tras un duro divorcio que la dejó con deudas y la hizo caer en una profunda depresión, se enfrentó a la dureza de la soledad durante la pandemia.

Hace unos meses, se sinceró y confesó que fracasó en la búsqueda del amor en plataformas de ligue, sin embargo, reveló que no se rinde y aún espera encontrar al amor de su vida.

El que llegue tendrá que darme más amor del que yo me doy pero no me voy a rendir porque sé que llegará alguien especial a mi vida".

Aunque durante el 2020 enfrentó una dura crisis económica, pues aseguró que no le alcanzaba el dinero, Sugey ahora podrá generar una fuente de ingresos por su cuenta mientras el mundo del espectáculo continúa sin ofertas constantes para actores.

A mí me han prestado amigos, primeros actores; de repente no alcanzo a fin de mes, entonces a veces no tengo para pagarle a la chica que me ayuda", dijo entonces.