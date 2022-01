¿La humilló en 'Hoy'? Carmen Muñoz 'desenmascara' a Galilea Montijo tras correrla de Televisa

Ciudad de México.- Luego de que un video mostrara a Galilea Montijo corriendo a Carmen Muñoz de Televisa y mandándola directo a TV Azteca tras su visita al programa Hoy, ahora es la conductora quien aclara cómo la trataron en el matutino.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Carmen, quien renunció a TV Azteca en el pasado mes de noviembre al declinar firmar un nuevo contrato, regresó oficialmente a las filas de Televisa esta semana luego de 16 años de ausencia. Como se recordará, ahí condujo el programa Nuestra casa.

En entrevista con un medio local tras visitar el programa Hoy este jueves y supuestos roces con Galilea Montijo (quien aseguró semanas antes que no sabía ni quién era), ahora es la exconductora de Al Extremo quien rompe el silencio.

Primero, Muñoz recordó que fue precisamente en la empresa de San Ángel donde conoció a su esposo Juan Ángel Esparza.

Tras confirmar de nueva cuenta que el proyecto que hará en Televisa se transmitirá por el programa Unicable, no dio más detalles ya que asegura que aún están en pláticas.

Posteriormente, soltó todo respecto a cómo la trataron en el programa Hoy, sorprendiendo a todos con su respuesta. Y esque la tapatía contó que se sintió muy cómoda y no detectó ninguna mala vibra de parte del elenco principal.

No, nada de eso, me hicieron sentir en casa y me recibieron con un abrazo, fue una bienvenida muy cálida, en los cortes desayunamos juntas con todas las conductoras, platicamos, estuvimos tomando cafecito, también con la productora Andrea Rodríguez", comentó.