Sin exclusividad en Televisa y tras subir 20 kilos, galán se vuelve mujer y da exclusiva a TV Azteca

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas, Eduardo Yáñez, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa en el 2018 luego de más de 40 años en la empresa, llega a TV Azteca y se confiesa sobre su transformación en una mujer.

El actor de telenovelas como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la Sangre y Amores Verdaderos dio una entrevista exclusiva a Ventaneando, a quienes les confesó el arduo trabajo que está haciendo para el personaje transexual que interpretará en una serie.

Tras aparecer irreconocible hace unos años en el programa Hoy, con el rostro hinchado y con 20 kilos de más, el histrión ahora está en gran forma a sus 61 años y luce increíble, por lo que se dijo preparado para enfrentar este reto actoral en la pantalla.

Yáñez habló del arduo entrenamiento al que se sometió para lograr la femineidad que exigía su personaje como travesti para la serie El tío, que está próxima a estrenarse.

A pesar de que el actor es reconocido por los entrañables protagónicos que ha tenido en el mundo de las telenovelas, ahora cambió todo eso por los tacones y el maquillaje, pues necesitaba entrar en personaje y convertirse en toda una mujer.

A partir de que me dieron el papel, empecé a comportarme como una mujer, ¡claro!, en mi casa, a solas, caminando como modelo, mujer, tratar de adoptar esos movimientos femeninos, que son tan detectables en una mujer, se me hace de los personajes más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera, la dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer, y pues ¡estoy buena!", dijo sonriendo.