Tras traición con Televisa, Gustavo Adolfo Infante abandona foros de Imagen TV por fuerte razón

Ciudad de México. El conductor Gustavo Adolfo Infante, quien hace unas semanas estuvo en las instalaciones de Televisa, anunció que deja los foros de Imagen Televisión por una delicada razón.

El polémico periodista de espectáculos anunció mediante un video en su canal de YouTube que dio positivo a Covid-19 luego de unas vacaciones familiares en Cancún. Junto a él, 20 personas de las 23 con las que viajaba se contagiaron.

Afortunadamente, toda su familia estaba vacunada con las dos dosis, sin embargo, esto no impidió que contrajeran el virus debido a la cuarta ola que está azotando a México, además de que ya se ha señalado que la variante Ómicron es sumamente transmisible.

¿Cuál es su estado de salud? El conductor de Sale el Sol y De Primera Mano comparó sus síntomas a recibir una golpiza del boxeador 'Canelo' Álvarez.

La realidad es que di positivo a Covid-19 y se siente de la fregada. No solo yo, sino 20 personas que viajamos juntos dimos positivo al maldito bicho este. Se siente como si el 'Canelo' Álvarez te hubiera dado una madr... de aquellas", contó.

Infante compartió que a su regreso a la CDMX, ya que el lunes planeaba reincorporarse al trabajo porque los últimos programas habían sido grabados, empezó a sentirse mal. Mencionó que sentía escalofríos en el cuerpo, dolor de garganta y una gripe fuerte.

Me tomé la temperatura de 37.2, dije: 'no, yo tengo Covid'", añadió.

Gustavo relató que tenía una comida con el periodista Gil Barrera, sin embargo, primero pasó a hacerse una prueba de Covid-19 ya que los síntomas eran cada vez más insoportables.

Me paro, me hago el examen y al minuto: 'Saliste positivo', entonces ya no fui a la comida, les hablé a los del viaje. Éramos 23 y 20 salimos contagiados".