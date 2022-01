Usuarios de Instagram explotan contra Adamari López por hacer esto: "Ya aburre.... pobre señora"

Miami, Estados Unidos.- La tarde del pasado viernes, 7 de enero, usuarios de Instagram explotaron contra la actitud de Adamari López, luego de que publicó un video de ella bailando, mientras que le instalaban su nuevo asador BBQ en el jardín de su casa.

Resulta ser que la exactriz de Televisa y actual conductora de Telemundo hizo arder a las redes sociales luego de que presumiera que le había llegado un nuevo asador, en el texto que acompañó su video texteó de forma irónica que estaba ayudando a realizar la instalación, mientras bailaba.

Los usuarios de la red social se le fueron al cuello luego de ver esta afirmación, algunos la tacharon de "soberbia" después de haber bajado de peso, mientras que otros definitivamente declararon que su actitud ya los comenzaba a aburrir.

Me gustaba más antes, era como más humilde está bien que presuma su bajada de peso, pero como que ya se le pasó la mano. Queremos a la Adamari de antes, no necesitas hacer tantos shows para demostrar tus logros.

¡Cómo has cambiado! Ya no eres la misma y no me refiero a tu físico. No me agradas.