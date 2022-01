Ana Martín destapa cómo mantuvo su escultural cuerpo en la juventud: "No había gimnasio"

Ciudad de México.- Luego de pasar más de 50 años en la actuación, la primera actriz, Ana Martín, reveló a sus seguidores de Instagram cómo logró mantener aquel escultural cuerpo por el que era tan conocida durante su juventud.

Actualmente, muchos identifican a Ana Martín por sus papeles en telenovelas como Rubí, Amor Real, La Desalmada o Destilando Amor, donde da vida a personas de la tercera edad, ya sea madres abnegadas, abuelas o amas de llave, pero la realidad es que durante su periodo de juventud la protagonista del Pecado de Oyuki fue una de las actrices con uno de los mejores cuerpos de la industria.

La intérprete de 'Panchita', reveló que en aquella época no existían los gimnasios y las dietas o al menos no se veían tan frecuentemente como lo es en la actualidad, en la que incluso varias actrices deben someterse a cirugías para tener el cuerpo que poseen.

Ana Martín indicó en un live que realmente no sabe cómo lograba mantener esa condición a lo que, de forma graciosa, indica que fue por el baile que estaba de moda en aquellos años: el 'Bule, bule'. Hecho que provocó que sus seguidores estallaran risas por la forma en la que dio este secreto.

¿Que cómo tenía ese cuerpazo? Pues no existían gimnasios, no existían dietas. No existía nada de lo que ahora hacen para estar así. Este pues yo creo que... bailando mucho bule, bule.