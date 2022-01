¡La dinastia Pinal está de fiesta! Sylvia Pasquel manda conmovedor mensaje a su nieta

Ciudad de México.- Luego de vivir semanas de tensión por la salud de la conductora de Mujer, Casos de la Vida Real, Silvia Pinal, la dinastia de famosas vuelve a retomar los momentos de dicha con el cumpleaños número 25 de la nieta de Sylvia Pasquel, Camila Valero.

El pasado sábado, 8 de enero, la hermana de Michelle Salas, Camila, celebró su 25 aniversario de vida, hecho que no pasó por desaparcibido para su abuela, la actriz de Que Pobres tan Ricos y Amarte es mi Pecado, Sylvia Pasquel, quien no desaprovechó la oportunidad para mandarle un tierno mensaje.

La hermana de Alejandra Guzmán compartió una fotografía de ambas en su cuenta oficial de Instagram a la vez que le enviaba sus mejores deseos, mientas le recordaba cuán orgullosa se siente de ella por dedicarse aquello que realmente ama, la actuación:

Feliz cumpleaños mi peque hermosa. Sé muy feliz siempre, que todos tus deseos se cumplan y los éxitos no paren mi Cami, eres muy talentosa y me encanta verte triunfar haciendo lo que más amas, me siento muy orgullosa de ti. Te amo.