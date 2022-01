"Lyn May recargada": 'Gomita' se luce en Instagram con infartante baile y la hacen pedazos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como 'Gomita', deleitó a todos sus admiradores y fans con un video en el que aparece haciendo un infartante baile y los comentarios negativos y burlas no se hicieron esperar.

La polémica exconductora del programa Sabadazo nunca ha dejado de dar de qué hablar ya sea por los escándalos sobre su familia o por las cirugías y arreglitos estéticos a los que se ha sometido a su corta edad de 27 años.

Hace un par de días, la hermana de 'Lapizito' y 'Lapizin' aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir una nueva grabación en la que presume su nueva figura tras someterse a un bypass gástrico que la ha ayudado a bajar 13 kilos y contando.

En el video se observa a la youtuber y payasita bailando al ritmo del éxito de reggaetón Problemón de Álvaro Díaz y Rauw Alejandro mientras lleva un camisón dorado que combinó con cinturón, chaqueta y botas de color negro, el cabello suelto con ondas y maquillaje que resaltó su belleza.

La grabaci��n de 'Gomita' por supuesto que causó furor de forma inmediata y se llenó con más de 28 mil Me Gusta, además de que no ha parado de recibir elogios de parte de sus fans. Sin embargo, los haters de la payasita también se hicieron presentes y no han dejado de escribir críticas en su contra.

