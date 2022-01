¡Se hartó! Tras escapar de Televisa, Odalys Ramírez tunde a antivacunas y les envía fuerte recadito

Las Vegas, Estados Unidos.- La famosa conductora Odalys Ramírez se tomó un descanso de los foros de Televisa desde hace unos días y este domingo aprovechó sus redes sociales para enviar un tajante mensaje a los antivacunas.

Durante la última semana, la presentadora de proyectos de Televisa como Cuéntamelo YA! ha mostrado que estuvo de viaje en Las Vegas, Nevada, al lado de su esposo Pato Borghetti y de toda su familia.

Sin embargo, hace unas horas Odalys publicó en su cuenta oficial de Instagram que también aprovechó su viaje a Estados Unidos para ponerse su nueva dosis de vacuna contra el Covid-19 y destrozó a quienes se rehúsan a vacunarse.

Estoy vacunada por elección y no por obligación y no, no sé qué hay dentro - ni en esta vacuna, ni en las recibidas de niño, ni en el Big Mac, o en los perritos calientes, o en otros fármacos para tratar el cáncer, SIDA, poliartritis o vacunas para bebés o niños. Confío en mi médico cuando dice que es necesario", escribió.

La también integrante del noticiero Al Aire con Paola no dudó en estallar contra los antivacunas, entre los que están famosos como Paty Navidad y Eduardo Verastegui, y les pidió que dejen la ignorancia y se protejan.

En resumen, hay muchas cosas que no sé y nunca conoceré. De niño y adulto me vacunaron contra el sarampión, poliomielitis, varicela, tétanos y muchos otros; mis padres y yo confiamos en la ciencia. Estoy vacunado no para complacer al Gobierno... Me vacuné para mí y para mis seres queridos....... y también para aquellos que gracias a mi vacuna se pueden permitir protestar contra la propia".