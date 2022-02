Acabó desempleada y sin ahorros: Tras veto de Televisa, protagonista de novelas se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- El polémico cantante Enrique Guzmán dejó en shock a la audiencia del programa Hoy al reaparecer públicamente en el matutino de Televisa para celebrar su cumpleaños, por lo que también se unió una famosa primera actriz al homenaje.

El padre de Alejandra Guzmán empezó a recordar algunas anécdotas de su trayectoria artística y aprovechó para hablar de las guapas artistas que colaboraron con él como Rocío Dúrcal y Angélica María, haciendo esta última su reaparición en Hoy.

El intérprete, cuya primera esposa fue Silvia Pinal, no dudó en externar que ambas le gustaban, pero no pudo tener un romance con ellas, asegurando que la española fue el "amor de su vida" pero "se le fue viva".

Conmemorando su trabajo con la madre de la protagonista de telenovelas Angélica Vale, el cantante dijo con una gran sonrisa a las conductoras:

Ese (tren) no se me ha ido todavía, ese todavía falta (...) todavía no, ¿me esperas? .... (mi esposa) me dará permiso".

Minutos más tarde, Tania Rincón le llevó un pastel y Angélica María se comunicó al foro para hablar con el cantante, felicitarlo por su cumpleaños y recordar algunos momentos que vivieron juntos, dejando entrever que fueron más que amigos.

"Luego me lo ligué y fuimos novios", dijo la actriz, ante la sorpresa de los conductores, por lo que Enrique comentó: "soy un caballero, no le agarré nada". Inmediatamente Angélica añadió: "de manita sudada". Por su parte, Guzmán dijo: "Eso dices siempre, pero yo nunca te agarré partes ocultas, nunca te toqué partes ocultas".

Finalmente, la artista destacó que su noviazgo fue inocente porque los dos eran "muy jovencitos".

Tras el enlace con la llamada 'Novia de México', Paul Stanley quiso saber más detalles de la relación de don Enrique con Angélica, pero este se mostró renuente a hablar del tema y manifestó:

Por otra parte, a la salida de las instalaciones de Televisa, el cantante fue felicitado por la prensa que se encontraba presente en el lugar, por lo que, al preguntarle sobre su deseo de cumpleaños, Enrique comentó:

Como se recordará, Angélica María alarmó en plena pandemia al confesar que hace unos años que fue vetada de Televisa, se fue a vivir a Estados Unidos y se unió a Telemundo para hacer un proyecto, sin embargo, no tenía trabajo por el cierre de actividades.

Tras estar ausente de la pantalla desde el 2017, la artista reveló que se había acabado sus ahorros ante la crisis de salud y laboral que enfrentaba.

Yo de la patada hijo, no hay trabajo, no estoy trabajando… Todos los shows que teníamos, pues no… y mira, yo vivo al día, yo soy una mujer que soy millonaria en amor, pero no en lanita, entonces si no hay trabajo no hay comida, no hay viajecitos a México, no hay nada. Eso si está bastante difícil", relató entonces.