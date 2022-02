Adiós Chapoy: Tras 7 años en 'Ventaneando', Linet Puente confirma crisis y abandona TV Azteca

Ciudad de México.- La querida presentadora Linet Puente, quien tiene más de 7 años formando parte de Ventaneando, encendió las alarmas de sus fans pues recientemente confirmó que abandonó los foros de TV Azteca porque atraviesa una fuerte crisis.

Como se sabe, la especialista en espectáculos no la ha pasado muy en los últimos meses ya que en 2020 se divorció del padre de su hijo Noah, el productor Carlos Luis Galán, porque supuestamente la habría engañado con una compañera de trabajo.,

Sin poder ocultar su dolor y llorando, Linet confirmó en una transmisión del programa Ventaneando que se había decidido separar.

Carlos Luis y yo nos separamos a principios de noviembre, debo decir que ha sido un proceso muy difícil e inesperado... Por respeto a él, a Noah, mi bebé, mantendré en privado los motivos de nuestra separación. Agradezco ante todo a mi familia y toda la gente que me ha apoyado en estos momentos", declaró.

Aunque la colaboradora de Pati Chapoy se había mostrado fuerte y con ganas de superarse durante todo este tiempo, hace algunas horas Puente aprovechó las redes sociales para mostrar su vulnerabilidad como persona y confesó que atraviesa una crisis.

Ayer lunes 31 de enero la conductora no apareció al aire en Ventaneando y horas más tarde compartió la razón a través de un mensaje que compartió mediante su cuenta oficial de Instagram.

He estado desaparecida. No han sido buenos días. Ya les contaré. No siempre podemos ni tenemos que vibrar alto. Así yo hoy", escribió.