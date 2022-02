Adiós Chapoy: Tras cirugías y acabar presa, actriz traiciona a Televisa y se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz vuelve a las filas de TV Azteca luego de haber estado en la cárcel tres meses y varias cirugías que la dejaron irreconocible, ocupando un lugar en la sala de Ventaneando mientras Pati Chapoy está ausente.

Se trata de Celia Lora, quien debutó en el Ajusco en 2012 al participar en el reality La Isla luego de que estuviera tres meses en prisión en Santa Martha Acatitla por presunto homicidio imprudencial.

En el 2010, la hija del rockero Álex Lora fue acusada de presuntamente atropellar y causar la muerte de un hombre mientras manejaba bajo supuestos efectos del alcohol, aunque ella lo negó. Tras 99 días presa, salió libre luego de pagar una fianza de 20 mil pesos.

Lora sorprendió en los últimos años por el drástico cambio en su apariencia luego de varias cirugías, ya que la dejaron irreconocible, siendo para algunos otra persona completamente.

Tras integrarse al reality de Telemundo La Casa de los Famosos en 2021, Celia Lora despotricó contra la empresa, razón por la cual según dicen sería vetada.

Pronto surgieron rumores de que ahora se iría a Televisa a estar en el Reto 4 Elementos, invitación que ella contó está contemplando.

Estoy viendo si me voy a Reto 4 elementos, todavía no digo que sí, pero me lo dijeron el lunes y dije, bueno por qué no".

La actriz, quien tiene un sitio donde publica fotos y videos subidos de tono, ahora decidió decirle adiós a la empresa de San Ángel y las especulaciones para llegar al foro de Ventaneando, en el cual se volvió a ausentar Pati Chapoy.

Tras el grave anuncio de Linet Puente, quien aseguró no la está pasando nada bien de salud (se cree tiene Covid-19), ahora Lora ocupó el lugar de la titular de Ventaneando, quien aparentemente estaría tomándose unos días alejada de los foros de TV Azteca.

La hija de Alex y 'Chela' Lora sigue gozando del gran éxito que ha conseguido en la industria del entretenimiento para adultos, por lo que continúa defendiendo su postura de no casarse ni tener familia.

En el programa, Lora habló de sus proyectos y presumió que por tercera vez se convirtió en portada de la revista del conejito, además de manifestar que durante la pandemia confirmó que es afortunada por no tener pareja ni hijos.

Yo ya decidí retirarme de las canchas porque siempre me cog... puro loco, sí está cab..., y la paz mental me hace más feliz, yo sigo en lo mismo, ya saben, ni de novio, ni de hijos, casarme menos, yo así estoy bien, yo vivo para mis fans".

Acto seguido, la artista se pronunció en contra de las parejas que se mostraban muy enamoradas en redes sociales y tras el confinamiento por los contagios de Covid-19 terminaron.

"Ver, sobre todo en pandemia, va a sonar cul..., pero a mí se me hacía muy divertido ver como toda la gente que hace y sube fotos y felices para siempre, era mentira, todo mundo tronó en pandemia porque realmente conocieron a la persona con la que estaban y tal vez se dieron cuenta que no tienen ni cosas en común ni de qué hablar, entonces me daba mucha risa, o que ya no soportan a sus hijos, yo dije ‘¡Gracias a Dios!, tomé muy buenas elecciones", dijo sonriendo.

Sin referirse a ninguna pareja del medio artístico en específico Celia también reiteró en el foro del programa de TV Azteca que en este momento no busca novio, pues desde hace tiempo decidió estar tranquila y no tener hijos porque "no tiene la paciencia" para la maternidad.

Fuente: Canal de YouTube de Alejandro Zúñiga, Instagram @ventaneandouno y Agencia México