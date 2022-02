Adiós Televisa: Tras veto de 'Hoy' y unirse a 'VLA', conductora renuncia a TV Azteca por grave razón

Ciudad de México.- Tras rumores de su salida luego de regresar a las filas de TV Azteca, una exconductora del programa Hoy de Televisa decide renunciar a famoso programa del Ajusco y deja en shock a todos.

La exparticipante de Exatlón México, Macky González, abandonó TV Azteca en el 2020 y sorprendió al irse a las filas de Televisa para participar en el reality show deportivo Guerreros, producido por la fallecida Magda Rodríguez en plena pandemia.

Posteriormente, Macky acudió varias veces al programa Hoy para promocionar el programa, en donde era capitana de uno de los equipos, sin embargo, en 2021 estrenó su propia sección fitness en el matutino.

La atleta fue elegida como conductora de el segmento 'El Reto Macky' y también para presentar la sección fitness del matutino, además de que participó en la primera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Luego de varios meses en la empresa de San Ángel, trascendió que la exparticipante de Exatlón acabó despedida del matutino y vetada de la televisora.

Según reportó el periodista de espectáculos Álex Kaffie, la productora Andrea Rodríguez descubrió que Macky acudió sin su autorización al programa Mimí Contigo, entonces transmitido por Azteca Uno, por lo que decidió "correrla" del programa.

Tras este duro fracaso, la deportista una vez más dio de qué hablar al volver al Ajusco para participar en la quinta temporada de Exatlón.

Tras varios meses, Macky fue eliminada hace unas semanas cuando casi llegaba a la final, dando una entrevista a Venga la Alegría para hablar de su experiencia y explicar los comentarios que hizo sobre Zudikey Rodríguez.

La atleta compartió que ya antes de salir no se sentía bien de salud, por lo que esto habría disminuido su rendimiento.

Culminé en el momento que tenía que hacer, ya no me sentía apta para competir, tenía dos semanas que no me sentía bien", dijo a 'Venga la Alegría'.