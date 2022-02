Eugenio Derbez revela que una película le dio el impulso para casarse con Alessandra Rosaldo

Ciudad de México.- Recientemente, Eugenio Derbez sacó todos sus 'trapitos al sol' en el programa de Yordi Rosado, el cual se transmite a través de la señal de YouTube; fue en dicho show donde el comediante de XH Derbez reveló que una película en la que él mismo participó le dio el impulso para contraer nupcias con Alessandra Rosaldo.

Es posible que para nadie sea un secreto que el actor de Coda y No eres tú soy yo, se mantenía renuente a casarse, por lo que, cuando la vocalista de Sentidos Opuestos sacó el tema a colación, él se negó a hacerlo e incluso hubo un tiempo en el que se separaron.

Sin embargo, con la ayuda de Aislinn Derbez y de uno de sus filmes más conocidos, el hijo de Silvia Derbez pudo dar el paso y regresó con Alessandra, pero esta vez para siempre.

Yo no me quería casar (...) le tenía pavor... Yo no quería ya hijos, pero me fui dando cuenta que (Alessandra) era la persona ideal, que ella era la indicada y 'No se aceptan devoluciones' fue una manera de sacar ese miedo al compromiso, enamorarme de mi hija en la película y dije 'yo quiero una niña así', fue el empujón.