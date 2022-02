Horóscopos de hoy 1 de febrero: Mhoni Vidente y las predicciones en el amor según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pitonisa más famosa de México, Mhoni Vidente, te comparte el horóscopo de hoy, martes 1 febrero y las predicciones de tu signo zodiacal en el amor, dinero, salud y trabajo. ¡Te fascinarán!

Aries

En este mes del amor, los astros no te recomiendan comenzar con esa aventura, no te hará bien. No sea 'codo', dentro de poco tendrá un dinero extra. Cumpla con sus obligaciones en el trabajo. Puede tener algún problema en el cuerpo de carácter leve.

Tauro

Su forma de ser tan agradable y divertida atraerá a alguien muy lindo. Sus operaciones bancarias le reportan grandes ganancias en su vida. Está convirtiéndose en el asesor perfecto para el negocio que tiene. Evite la flojera.

Géminis

La comunicación con su 'amorcito' no funciona como debiera. Su cuenta de banco va creciendo poco a poco; siga ahorrando como hasta ahora. Día algo difícil por la acumulación de tareas laborales. Anímese, esas molestias no son graves.

Cáncer

Escuche más a sus seres queridos y no sea tan necio; a veces la gente puede ayudarle a crecer. Precaución a la hora de comprar objetos de importación; sería víctima de estafa. Puede encontrar el empleo con el que sueña.

Leo

Este mes del amor, es una gran oportunidad para hablar de sus deseos, sueños y gustos a futuro. Su situación de dinero no es del todo buena, cuidado con los gastos. El momento de trabajo le obligará a asumir riesgos. Salud excelente.

Virgo

Ha llegado la estabilidad con la persona que tanto ama, y en este mes se demuestra todo. Se puede ser feliz con menos dinero. Experiencias del trabajo irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Su metabolismo se encuentra muy bien.

Libra

Deseará dedicar cualquier rato libre a sus seres amados; todo será bello. Puede vivir con menos de lo que gana; no sea ambicioso a la mala. Está cosechando reconocimiento en su empleo. Vigile su tensión y su espalda.

Escorpio

En cuestiones del amor, hoy será un buen día. Se podría decir que está en un gran momento económico. Estudie con mucho cuidado la situación de su nuevo empleo. Aproveche su buen estado de salud para hacer ejercicio.

Sagitario

No se ponga terco para que los problemas amorosos no crezcan. Buenos tiempos para ahorrar y comprar más cosas que necesita. Trate de dar ejemplo a sus compañeros de trabajo. Molestias en las piernas, nada grave.

Capricornio

Muy bien con los familiares, y aún mejor con su amor. Las necesidades de una persona cercana no le dejan separar mejor su dinero. Mejoras a nivel laboral. Acuda a ese taller de psicología y verá como su vida cambia.

Acuario

Conocerá a alguien muy lindo que cambiará su vida. No reprima sus inversiones por los errores del pasado. Buen día para emprender nuevas actividades en el trabajo. Controle sus enfados o su tensión se pondrá mal.

Piscis

Cuide su imagen y su autoestima. Puede gastar más dinero en regalos para sus seres queridos. Su creatividad le ayudará a ascender en la oficina. Una importante crisis de agotamiento se apodera de su cuerpo.

